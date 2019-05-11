Цены на цветные металлы - 10-05-19

ЛОНДОН, 11 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 10 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.06% и составила 1799.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.08% и составила 6121.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.11% и составила 1866.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.20% и составила 11760.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.77% и составила 19300.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.50% и составила 2624.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 27293.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 34750.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.