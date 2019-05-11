Время в Ереване: 11:07:36,   11 Май

Цены на драгоценные металлы - 10-05-19


НЬЮ-ЙОРК, 11 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Нью-Йоркской бирже NYMEХ в результате торгов за 10 мая были установлены следующие цены на драгоценные металлы.

Как передает «Арменпресс», фьючерсная цена на золото выросла на 0.30% и составила 1285.60 долларов США, фьючерсная цена на серебро снизилась на 0.34% и составила 14.78 долларов США, фьючерсная цена на платину снизилась на 0.57% и составила 858.40 долларов США.

Единица измерения – троянская унция (31.1 грамма).

Нью-Йоркская биржа NYMEХ-(New York Merchantile Exchange) – американская фьючерсная биржа, на которой в данный момент торги идут по 2 направлениям:по нефти, газу, платине, палладиуму, этанолу, углю, электроэнергии и выбросам двуокиси углерода, и по индексам COMEX- по золоту, серебру, меди, алюминию.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

12:15, 05.05.2019
Просмотрели 1292 раз
Католикос  Всех Армян Гарегин  II на Крите участвует в  мероприятиях по случаю 350- летия  армянской церкви Св.Иоанна Предтечи в Ираклионе

13:24, 04.05.2019
Просмотрели 1188 раз
Армения никогда более не будет в отчаянии, и гражданин Республики Армения благодаря своей мысли, своему труду и таланту обеспечит процветание своей Родины: Никол Пашинян

12:21, 04.05.2019
Просмотрели 932 раз
Премьер-министр планирует на предстоящей пресс-конференции по пунктам представить произошедшие в Армении изменения

17:38, 04.05.2019
Просмотрели 929 раз
Пакеты представленных на экономических форумах инвестиционных проектов пройдут экспертизу и будут представлены на электронной платформе —  Пашинян

11:23, 04.05.2019
Просмотрели 917 раз
Мера пресечения в отношении директора ООО «Спайка» будет изменена — он выплатил на единый счет 1 млрддрамов



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации