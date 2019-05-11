В форуме «Мой шаг — во имя Гегаркуникской области» участвуют 110 предпринимателей

В здании Государственного драматического театра им.Левона Калантара в Гаваре 11 мая стартовал бизнес-форум «Мой шаг — во имя Гегаркуникской области».

Как передает Арменпресс, участников форума приветствовал губернатор области Гнел Саносян.

«Подобный форум организуется впервые со дня формирования области, которая планирует существенно увеличить свою роль и значение. Учитывая растущую с каждым годом в мире потребность в питьевой воде, Гегаркуникская область станет одним из важнейших районов мира», - сказал Саносян.

В форуме участвуют 110 предпринимателей, из 72 прибыли в Армению из-за рубежа.

«В нашем форуме участвуют 110 предпринимателей, из 72 прибыли в Армению из-за рубежа – из ОАЭ, Китая, Франции, Италии, Кувейта, Ирана, России, Украины, Казахстана. 47 участников из России, Украины и Казахстана – выходцы из Гегаркуникской области», отметил губернатор.

Из отраслей, подлежащих развитию, Гнел Саносян отметил сельское хозяйство, альтернативную энергетику и туризм.

Цель форума – привлечь в процесс развития области инвесторов из Армении и из-за рубежа.

На форуме присутствует премьер-министр Никол Пашинян, министры, государственные чиновники.