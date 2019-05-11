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В форуме «Мой шаг — во имя Гегаркуникской области» участвуют 110 предпринимателей


В  здании Государственного драматического театра им.Левона Калантара  в  Гаваре 11 мая   стартовал  бизнес-форум  «Мой шаг — во имя Гегаркуникской  области».

Как  передает Арменпресс, участников  форума  приветствовал губернатор области Гнел Саносян.

«Подобный  форум организуется впервые  со дня  формирования  области, которая  планирует существенно увеличить свою роль и значение. Учитывая растущую с каждым годом в  мире  потребность в  питьевой  воде, Гегаркуникская  область  станет одним  из важнейших районов  мира», - сказал Саносян.

В форуме участвуют 110 предпринимателей, из 72  прибыли в  Армению из-за  рубежа.

«В  нашем форуме  участвуют 110 предпринимателей, из 72  прибыли в  Армению из-за  рубежа – из ОАЭ, Китая, Франции, Италии, Кувейта, Ирана, России, Украины, Казахстана. 47 участников из России, Украины  и Казахстана – выходцы из Гегаркуникской  области», отметил губернатор.

Из отраслей, подлежащих развитию, Гнел Саносян отметил сельское  хозяйство, альтернативную энергетику и туризм.

Цель форума – привлечь в процесс развития  области инвесторов из Армении и  из-за  рубежа.

На форуме  присутствует премьер-министр Никол Пашинян, министры, государственные  чиновники.

 

 




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