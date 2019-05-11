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Давид Тоноян принял представителей Программы военно-гражданской готовности в условиях ЧС


10 мая министр обороны  РА  Давид Тоноян принял представителей  Программы  военно-гражданской готовности в  ЧС в  национальных и общегосударственных масштабах (Civil military Emergency Preparedness  Program - CMEP) - главу Скотта  Морланди и эксперта  Карла Франца. 

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  МО РА, представив  цели своего визита, гости отметили, что по оценкам  CMEP и итогам  исчерпывающего  анализа национальных возможностей  готовности и реагирования, будет представлен доклад, и представленные  в  нем рекомендации позволят усовершенствовать соответствующие  правовые рамки, политику данной  сфера, уточнить роли заинтересованных сторон, в  том числе – МО РА и ВС. 

Министр обороны  РА  высоко оценил работу  группы в  этом направлении  и отметил важность углубления двустороннего  сотрудничества  в  этой  сфере.

Программа CMEP, которая координируется Институтом управления  безопасностью, проводится  в  рамках сотрудничества с европейским командованием США и инженерным  корпусом сухопутных войск США.

 

 

 

 

 

 

 

 




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