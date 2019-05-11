Давид Тоноян принял представителей Программы военно-гражданской готовности в условиях ЧС

10 мая министр обороны РА Давид Тоноян принял представителей Программы военно-гражданской готовности в ЧС в национальных и общегосударственных масштабах (Civil military Emergency Preparedness Program - CMEP) - главу Скотта Морланди и эксперта Карла Франца.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО РА, представив цели своего визита, гости отметили, что по оценкам CMEP и итогам исчерпывающего анализа национальных возможностей готовности и реагирования, будет представлен доклад, и представленные в нем рекомендации позволят усовершенствовать соответствующие правовые рамки, политику данной сфера, уточнить роли заинтересованных сторон, в том числе – МО РА и ВС.

Министр обороны РА высоко оценил работу группы в этом направлении и отметил важность углубления двустороннего сотрудничества в этой сфере.

Программа CMEP, которая координируется Институтом управления безопасностью, проводится в рамках сотрудничества с европейским командованием США и инженерным корпусом сухопутных войск США.