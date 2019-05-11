Участники состоявшейся в Арцахе конференции призывают приложить все усилия для сохранения стабильности в регионе

Участники состоявшейся в Арцахе конференции, посвященной 25-летию заключения Соглашения о полном прекращении огня и военных действий, 10 мая выступили с заявлением по итогам конференции.

Арменпресс представляет текст Заявления полностью.

«12 мая с.г. исполняется 25 лет со дня вступления в силу Соглашения о полном прекращении огня и военных действий в зоне карабахского конфликта, заключенного Нагорным Карабахом (Арцахом), Азербайджаном и Арменией. Этот документ по сей день остается единственно значимым достижением в процессе урегулирования конфликта, которое стало возможным благодаря усилиям российской посреднической миссии во главе с послом Владимиром Казимировым, который с 1995 г. был также сопредседателем Минской группы ОБСЕ.



Российская Федерация первой признала Арцах в качестве одной из трех сторон конфликта. Этот прагматичный подход, впоследствии нашедший отражение в документах Будапештского саммита ОБСЕ 1994 года, позволил каждой из сторон конфликта напрямую представлять свои интересы на переговорах, перейти от формальных вопросов к содержательным обсуждениям, что в конечном итоге и обеспечило заключение Соглашения о полном прекращении огня и военных действий.



Сложно переоценить значение трехстороннего Соглашения от 12 мая 1994 года, которое было инициировано переговорами между Азербайджаном и Арцахом, позволило установить бессрочное прекращение огня и военных действий, грозивших катастрофой всему региону Южного Кавказа, и заложило прочную основу для поиска политического урегулирования конфликта посредством переговоров. Оно служит наилучшим подтверждением того, что для эффективности переговорного процесса необходимо непосредственное участие в нем Арцаха.

Поддержание прочного мира в зоне карабахского конфликта и сегодня, спустя 25 лет, сохраняет свою актуальность. Считаем, что достижение этой цели невозможно без надёжного закрепления режима прекращения огня и реализации мер доверия, что позволит исключить рецидив широкомасштабных военных действий апреля 2016 года, которые привели к гибели сотен человек с обеих сторон.

Алгоритм успеха очевиден: восстановить подлинный, трехсторонний формат переговоров, как это было в 1994 году, последовательно укреплять режим прекращения огня, в том числе посредством выполнения Венских, Санкт-Петербургских и Женевских договорённостей 2016 года, предусматривающих внедрение международного механизма расследования нарушений перемирия и увеличения численного состава офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ с целью расширения его возможностей по мониторингу ситуации на линии соприкосновения.

Мы, участники конференции, призываем стороны, а также сопредседательство Минской группы ОБСЕ приложить все усилия для сохранения стабильности в регионе, создания условий для эффективных переговоров и налаживания конструктивного диалога между обществами сторон конфликта, так как дальнейшая эскалация напряженности таит в себе риск новой войны. Необходимо проявить политическую волю для того, чтобы установленное 25 лет назад перемирие надежно закрепить и трансформировать в полноценный, всеобъемлющий и устойчивый мир, что отвечает жизненным интересам всех народов Южного Кавказа».