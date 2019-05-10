Никол Пашинян направил поздравительное послание Дональду Туску и Жан-Клоду Юнкеру по случаю Дня Европы

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание председателю Европейского совета Дональду Туску и председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру по случаю Дня Европы.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“Уважаемый господин Туск,

Уважаемый господин Юнкер,

Сердечно поздравляю вас с Днем Европы, который ознаменовался утверждением мира и безопасности, дружбы и единства народов, экономического и социального благополучия в Европе.

Создание единой Европы после Второй мировой войны показало, что прогрессивные, сильные и миролюбивые общества зиждются на принципах прав человека, фундаментальных свобод и демократии.

Европейские ценности лучше всего проявились в нашей стране ровно год назад, когда армянский народ сделал свой решительный шаг, став основой развития институциональной и всеобъемлющей демократической системы в нашей стране.

Мы придаем большое значение всестороннему сотрудничеству между Арменией и ЕС и полному осуществлению регулирующего это сотрудничество Соглашения о расширенном и всеобъемлющем партнерстве. Я убежден, что реализация этого ключевого документа, который полностью соответствует нашим ценностям, а также повестке широкомасштабных реформ нашего правительства, максимально будет способствовать демократическому и социально-экономическому развитию нашей страны.

Учитывая тот факт, что в этом году мы отмечаем 10-летие Восточного партнерства, хочу выразить признательность за вклад, который этот формат сотрудничества внес в процветание и устойчивое развитие нашей страны. Надеюсь, что Восточное партнерство добьется новых достижений и продолжит свое устойчивое развитие”.