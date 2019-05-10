Время в Ереване: 11:07:36,   11 Май

Никол Пашинян направил поздравительное послание Дональду Туску и Жан-Клоду Юнкеру по случаю Дня Европы


Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание председателю Европейского совета Дональду Туску и председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру по случаю Дня Европы.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

Уважаемый господин Туск,

Уважаемый господин Юнкер,

Сердечно поздравляю вас с Днем Европы, который ознаменовался утверждением мира и безопасности, дружбы и единства народов, экономического и социального благополучия в Европе.

Создание единой Европы после Второй мировой войны показало, что прогрессивные, сильные и миролюбивые общества зиждются на принципах прав человека, фундаментальных свобод и демократии.

Европейские ценности лучше всего проявились в нашей стране ровно год назад, когда армянский народ сделал свой решительный шаг, став основой развития институциональной и всеобъемлющей демократической системы в нашей стране.

Мы придаем большое значение всестороннему сотрудничеству между Арменией и ЕС и полному осуществлению регулирующего это сотрудничество Соглашения о расширенном и всеобъемлющем партнерстве. Я убежден, что реализация этого ключевого документа, который полностью соответствует нашим ценностям, а также повестке широкомасштабных реформ нашего правительства, максимально будет способствовать демократическому и социально-экономическому развитию нашей страны.

Учитывая тот факт, что в этом году мы отмечаем 10-летие Восточного партнерства, хочу выразить признательность за вклад, который этот формат сотрудничества внес в процветание и устойчивое развитие нашей страны. Надеюсь, что Восточное партнерство добьется новых достижений и продолжит свое устойчивое развитие”.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

12:15, 05.05.2019
Просмотрели 1249 раз
Католикос  Всех Армян Гарегин  II на Крите участвует в  мероприятиях по случаю 350- летия  армянской церкви Св.Иоанна Предтечи в Ираклионе

13:24, 04.05.2019
Просмотрели 1156 раз
Армения никогда более не будет в отчаянии, и гражданин Республики Армения благодаря своей мысли, своему труду и таланту обеспечит процветание своей Родины: Никол Пашинян

17:38, 04.05.2019
Просмотрели 899 раз
Пакеты представленных на экономических форумах инвестиционных проектов пройдут экспертизу и будут представлены на электронной платформе —  Пашинян

12:21, 04.05.2019
Просмотрели 896 раз
Премьер-министр планирует на предстоящей пресс-конференции по пунктам представить произошедшие в Армении изменения

11:23, 04.05.2019
Просмотрели 880 раз
Мера пресечения в отношении директора ООО «Спайка» будет изменена — он выплатил на единый счет 1 млрддрамов



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации