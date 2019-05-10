Армянскими полицейскими задержан гражданин Грузии, который разыскивался в России за мошенничество

На КПП “Баграташен” 8 мая в 21.00 был задержан и оттуда доставлен в Баграташенское отделение Полиции РА 46-летний гражданин Грузии Роланд А., который с 1 февраля 2018 года разыскивался отделом города Ростова-на-Дону ГУ МВД России по Ростовской области по обвинению по статье 159 УК РФ (Mошенничествo, совершeннoe в электронных платежных системах). Об этом сообщили

Арменпресс

в пресс-службе полиции Армении.