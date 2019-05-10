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Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвертый раз


Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст стали родителями в четвертый раз. Как передает Арменпресс, об этом сообщила сама Ким на своей странице в Twitter. При этом как назвали мальчика, пока остается тайной.

Еще Ким написала, что новорожденный сын - копия годовалой дочери Чикаго: “Он еще и копия Чикаго. Я уверена, что он, конечно, изменится, но сейчас он очень похож на нее [сестру]”.

Напомним, у пары, кроме новорожденного мальчика, есть трое детей: 5-летняя Норт Уэст, 3-летний Сейнт Уэст и годовалая Чикаго Уэст.




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