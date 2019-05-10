За минувшие 2 суток сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 80 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 8 и 10 мая сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 80 случаев преступлений, из них 7 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 17 случаев причинения телесных повреждений, по 12 случаев кражи личного имущества и мошенничества, по 4 случая присвоения или растраты, незаконной вырубки деревьев, побоев и злоупотребления должностными полномочиями, 3 случая хулиганства, по 2 случая похищения человека, угрозы и неисполнения или ненадлежащего исполнения медицинских обязанностей, по 1 случаю убийства, квартирной кражи, угона ТС, умышленного повреждения имущества, обнаружения наркотиков, самоуправства и нарушения неприкосновенности жилища.

За данный период найдены 5 человек, находящихся в розыске, еще 4 с явкой с повинной обратились в Полицию.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 1 случаю кражи личного имущества, причинения телесных повреждений, квартирной кражи, похищения человека, разбоя, ДТП и попытки грабежа.

За минувшие 2 суток в республике было зарегистрировано 25 ДТП: 3 человека погибли, 38 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.