Премьер считает необходимым создание в стране хороших условий для велосипедистов

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян надеется, что для велосипедистов в городе и в республике будут созданы лучшие условия. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер заявил в прямом эфире на своей странице в Facebook по дороге с работы в правительственные дачи на велосипеде.

«Сегодня мы открыли наш велосипедный сезон. Для ереванских велосипедистов движение не так удобно, и этим опытом, надеюсь, мы сможем создать лучшие условия для наших велосипедистов в городе и в республике. Велосипедные правила не так ясны, но очень важно, чтобы количество велосипедистов и приверженцев здорового образа жизни увеличилось в нашем городе», - сказал Пашинян.

Премьер-министр попросил всех велосипедистов надевать шлем во время вождения.

«Сегодня утром я совершил ту же ошибку, что и в предыдущий раз - я забыл надеть шлем, что было очень плохо. Я прошу всех велосипедистов не садиться на велосипед без шлема», - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян отметил, что ехать на велосипеде с работы домой очень приятно, но работа сотрудников службы безопасности осложняется.

Утром 10 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился на работу на велосипеде, а затем поехал на велосипеде в район, прилегающий к мэрии Еревана, для участия в церемонии открытия парка 2800-летия Еревана.