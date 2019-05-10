Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подверг критике выбор Баку в качестве места проведения финала Лиги Европы.

“Ехать в Баку на финал Лиги Европы — это действительно смешно. Не знаю, что едят на завтрак ребята, которые принимают такие решения”, - как сообщает Арменпресс, сказал Клопп на пресс-конференции.

В финале Лиги Европы, который пройдет 29 мая в Баку, сыграют «Арсенал» и Челси».