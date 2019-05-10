Время в Ереване: 11:07:36,   10 Май

Юрген Клопп подверг критике выбор Баку в качестве места проведения финала Лиги Европы


Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подверг критике выбор Баку в качестве места проведения финала Лиги Европы.

“Ехать в Баку на финал Лиги Европы — это действительно смешно. Не знаю, что едят на завтрак ребята, которые принимают такие решения”, - как сообщает Арменпресс, сказал Клопп на пресс-конференции.

В финале Лиги Европы, который пройдет 29 мая в Баку, сыграют «Арсенал» и Челси».




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

14:54, 03.05.2019
Просмотрели 1980 раз
Государство декриминализирует случаи реализации товаров, не выделенных акцизными марками

12:15, 05.05.2019
Просмотрели 1241 раз
Католикос  Всех Армян Гарегин  II на Крите участвует в  мероприятиях по случаю 350- летия  армянской церкви Св.Иоанна Предтечи в Ираклионе

13:24, 04.05.2019
Просмотрели 1147 раз
Армения никогда более не будет в отчаянии, и гражданин Республики Армения благодаря своей мысли, своему труду и таланту обеспечит процветание своей Родины: Никол Пашинян

15:40, 03.05.2019
Просмотрели 1141 раз
Армен Саркисян обсудил с руководством Матенадарана программы, направленные на интернационализацию института и повышение его регионального значения

19:31, 03.05.2019
Просмотрели 1128 раз
Премьер-министр Армении и госминистр ОАЭ обсудили перспективы развития двусторонних экономических связей



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации