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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-05-19


ЕРЕВАН, 10 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 10 мая, курс доллара США вырос на 0.21 драмa и составил 482.17 драм. Курс евро вырос на 1.78 драмa и составил 541.62 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 7.40 драм. Курс британского фунта сократился на 0.45 драмa и составил 627.50 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 84.61 драмa и составила 19937.28 драм. Цена серебра сократилась на 0.06 драмa и составила 229.74 драм. Цена платины сократилась на 304.16 драмa и составила 13192.31 драм.




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