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Азиатские индексы - 10-05-19


ТОКИО, 10 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 10 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.27% и составил 21344.92 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.08% и составил 1549.42 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 3.10% и составил 2939.21 пункта, а HANG SENG вырос на 0.84% и составил 28550.24 пункта.




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