Время в Ереване: 11:07:36,   10 Май

СМИ: Таиланд отменил запрет на экспорт слонов


Слоны смогут снова экспортироваться из Таиланда в соответствии с новым постановлением министерства торговли. Как сообщила в пятницу газета The Nation, распоряжение может спровоцировать противоречия и споры о том, нарушает ли оно Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

В Департаменте национальных парков, охраны дикой природы и сохранения растений настаивают, что новые правила будут достаточно строгими, чтобы предотвратить потенциальное злоупотребление со стороны контрабандистов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс. По словам представителя департамента внешней торговли при Минторге Адула Чхотинисакорна, ведомство сняло запрет от 2009 года и 10 апреля издало новые правила, регулирующие экспорт одомашненных слонов и продуктов, связанных с ними. Правила экспорта должны быть утверждены в этом году и соответствовать строгим условиям, чтобы гарантировать, что они не нарушают соглашение СИТЕС или другие законы о сохранении животных, добавил он.

"Слонов и продукты, связанные с ними, можно экспортировать только для исследовательских и дипломатических целей, а также для обмена между академическими институтами и музеями, - пояснил Чхотинисакорн. - Мы тщательно разработали этот регламент в тесном сотрудничестве с соответствующими учреждениями и можем гарантировать, что об экспортированных за границу таиландских слонах будут хорошо заботиться эксперты".

По данным Департамента нацпарков, в семи лесах Таиланда обитают порядка 4 тыс. диких слонов, а также сотни домашних, которые в основном используются в туристической индустрии. Численность диких слонов в последнее время увеличивается на 7% ежегодно.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

14:54, 03.05.2019
Просмотрели 1957 раз
Государство декриминализирует случаи реализации товаров, не выделенных акцизными марками

12:15, 05.05.2019
Просмотрели 1231 раз
Католикос  Всех Армян Гарегин  II на Крите участвует в  мероприятиях по случаю 350- летия  армянской церкви Св.Иоанна Предтечи в Ираклионе

13:24, 04.05.2019
Просмотрели 1137 раз
Армения никогда более не будет в отчаянии, и гражданин Республики Армения благодаря своей мысли, своему труду и таланту обеспечит процветание своей Родины: Никол Пашинян

15:40, 03.05.2019
Просмотрели 1130 раз
Армен Саркисян обсудил с руководством Матенадарана программы, направленные на интернационализацию института и повышение его регионального значения

19:31, 03.05.2019
Просмотрели 1120 раз
Премьер-министр Армении и госминистр ОАЭ обсудили перспективы развития двусторонних экономических связей



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации