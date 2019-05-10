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У берегов Туниса утонули около 70 мигрантов, сообщили СМИ


По меньше мере 70 нелегальных мигрантов из Африки утонули в Средиземном море у берегов Туниса в результате крушения судна. Как передает Арменпресс, об этом сообщило тунисское информагентство TAP.

"В пятницу в международных водах в 40 милях от побережья тунисской провинции Сфакс погибли как минимум 70 человек из числа нелегальных мигрантов из Африки, еще 16 были спасены после того, как затонуло судно", - говорится в сообщении.

 

 




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