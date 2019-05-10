Анна Акопян посетила Центр детской онкологии и гематологии

Председатель попечительского совета благотворительных фондов «Город улыбок» и «Мой шаг», супруга премьер-министра Армении Анна Акопян 10 мая посетила Центр детской онкологии и гематологии.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Анны Акопян, в сопровождении директора центра Самвела Даниеляна и детского онколога Геворга Тамамяна Акопян посетила лечащихся в центре детей, поговорила с детьми, их родителями и врачами.