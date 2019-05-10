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Трамп отметил благоприятную манеру переговоров США и Китая


Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры США и Китая продолжаются в "благоприятной манере" и Вашингтон надеется, что власти КНР не будут менять условия сделки, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Переговоры с Китаем продолжаются в очень благоприятной манере, торопиться совершенно не нужно, так как сейчас Китай выплачивает пошлины США в размере 25% на товары и продукцию стоимостью 250 миллиардов долларов. Эти крупные выплаты идут напрямую в казну США", - написал Трамп в Twitter.

Он также добавил, что Вашингтон продолжит переговоры с Пекином "в надежде на то, что они (власти Китая – ред.) не будут снова пытаться переделать условия сделки".

Ранее США и Китай договорились в пятницу продолжить переговоры по торговле, которые проходят в Вашингтоне.




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