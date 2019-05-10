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Директор СНБ предлагает запретить охоту в Республике Армения на 3-5 лет


Директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян предлагает запретить охоту в Республике Армения на 3-5 лет. Как сообщает Арменпресс, Ванецян озвучил это предложение на заседании правительства 10 мая.

«Давайте на 3-5 лет запретим охоту в Республике Армения, чтобы популяция животных восстановилась. Раньше я был очень активным охотником, однако последние 6-7 лет я не охотился и всегда говорю об этом. Давайте выступим с этой инициативой и запретим охоту в целом, чтобы охота была запрещена не только этими законами, можно, например, временно запретить импорт охотничьих пуль», - сказал Ванецян.

Премьер-министр Никол Пашинян поручил заняться этим вопросом, но изучить его всесторонне.

«Мы должны сделать что-то подобное, потому что это очень хорошая идея. Но мы должны смотреть на проблему многосторонне. Возможно, есть виды животных, с популяциями которых у нас нет проблем. Давайте проведем профессиональное расследование», - сказал Пашинян.




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