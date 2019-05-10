Люди должны хорошо жить, также посредством повышения зарплат: Депутат - о возможном повышении зарплат в мэрии

Одним из важнейших достижений революции является то, что гражданин Армении должен жить хорошо, в том числе и за счет повышения заработной платы, если есть такая возможность. Как передает «Арменпресс», депутат от фракции “Мой шаг” Владимир Варданян, касаясь повышения зарплат сотрудников мэрии Еревана, отметил, что была предпринята попытка вместо тайных премий и надбавок принять более прозрачную систему.

“Совет старейшин Еревана обсудил проект и отозвал его. Было четко сказано, что мы строим достойную страну для достойных граждан с максимально высокой зарплатой. Кому нужно обеспечить увеличение налоговых поступлений, если в результате этого граждане не должны лучше жить. В системе госуправления зарплаты как в прошлом, так и сейчас довольно низкие. С этой трибуны я не буду представлять, как решался этот вопрос раньше. Сейчас была предпринята попытка вместо секретных премий, надбавок принять более прозрачную систему. Конечно, эта система может иметь определенные проблемы, возможно, она была преждевременной, может быть, на данный момент не стоило представлять ее, мы все это понимаем, однако параллельно с этим не должны забывать, что одним из важнейших достижений революции должно быть то, чтобы гражданин РА начал хорошо жить, в том числе и посредством повышения зарплаты, если есть такая возможность”, - сказал Варданян.

Ранее в своем выступлении депутат фракции “Светлая Армения” Геворг Горгисян отметил, что государственные чиновники должны получать высокую зарплату, и в этой сфере должны быть кадры высокого качества. Однако Горгисян подчеркнул, что зарплата мэра не может быть выше, чем у председателя НС, префекты не могут получать зарплату, равную зарплате председателю НС. И да, не будут получать, потому что наша фракция из трех членов Совета старейшин смогла поднять этот вопрос и добиться того, чтобы этот позорный проект вышел с повестки”, - сказал Горгисян.

Ранее был представлен проект, согласно которому зарплата сотрудников мэрии Еревана и административных районов должна была повыситься в среднем на 28 - 30%. Согласно решению Совета старейшин Еревана от 29 октября 2018 года, зарплата мэра Еревана Айка Марутяна составляет 575 тысяч драмов, однако новыми изменениями предусматривалось сделать ее в1 млн 200 тысяч драмов (мэр в своей устной речи упомянул 400 тысяч драмов, имея в виду сумму, полученную им после налоговых отчислений). Зарплата первого заместителя мэра должна была составить 947 тыс. драмов, остальных двух заместителей-912 тыс. драмов. Члены фракции “Луйс” в Совете старейшин высказались против этого. Мэр Айк Марутян снял с повестки заседания Совета старейшин проект повышения зарплат.