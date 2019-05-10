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Правительство выделило 15 млн драмов на организацию в Ереване ЧМ по спортивным танцам до 21 лет


Правительство РА Министерству спорта и по делам молодежи из резервного фонда выделило 15 млн драмов на организацию в Ереване чемпионата мира по спортивным танцам до 21 года. Как передает «Арменпресс», вопрос на заседании правительства 10 мая представил и. о. министра спорта и по делам молодежи Габриел Казарян.

“С 17 по 18 мая 2019г. в Ереване пройдет чемпионат мира по спортивным танцам до 21 года. Это очень важное мероприятие в этом виде спорта. По данным Федерации, число стран-участниц составляет 34. Мы ждем большое количество людей, в Армению приедут более 1200 человек. Это станет стимулом и для туризма. Для организации первенства, проведения мероприятий предлагаем выделить Министерству спорта и по делам молодежи из резервного фонда 15 млн драмов”, - сказал Казарян.

И. о. министра отметил, что готовится ввести в оборот еще одно решение, согласно которому указанная сумма в порядке перераспределения будет возвращена в резервный фонд правительства.




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