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В Японии пандам ко Дню матери подарили снеговиков


Самке гигантской панды и ее детенышу в зоопарке Adventure World в префектуре Вакаяма на западе Японии подарили ко Дня матери, который отмечается 12 мая, снеговиков в виде бамбуковых медведей и тюльпаны из яблок, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как передает телеканал NHK, по случаю предстоящего праздника сотрудники зоопарка изготовили снежные фигурки большой и маленькой панд, своеобразных копий мамы и ее дочки. Рядом со снежными пандами они поместили несколько тюльпанов, которые были изготовлены из яблок и моркови.

Телеканал отмечает, что подарок очень понравился маленькой Сайхин, которая родилась в августе прошлого года.

Большая панда - неофициальный символ Китая. Всего в мире насчитывается 1,6 тысячи панд, главным образом в провинции Сычуань. В неволе за пределами Китая сегодня живут около 30 панд - в Австрии, Австралии, Испании, США, Таиланде и Японии.

 




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