Москва стала лидером по количеству электробусов в Европе

Сотый электробус вышел в пятницу на московский маршрут, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов рассказал журналистам, что Москва является лидером в Европе по количеству электробусов на городских маршрутах.

"Московский электробус является одним из самых надежных и технологически оснащенных в мире - это предмет нашей гордости", - подчеркнул он.

Ликсутов также сообщил, что эксплуатация электробусов выгоднее, чем троллейбуса. до конца года еще 300 единиц электробусов выйдет на дороги Москвы. с 2021 года это количество будет от 600 до 800 единиц в год.