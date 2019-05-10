В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины

В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На кадрах видно, что течением сносит пытающихся удержаться на ногах животных и пустые машины.

По данным республиканского управления МЧС, пострадавших людей нет, жизнеобеспечение населения не нарушено. Все ли в порядке с коровами, не сообщается.