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В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины


В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На кадрах видно, что течением сносит пытающихся удержаться на ногах животных и пустые машины.

По данным республиканского управления МЧС, пострадавших людей нет, жизнеобеспечение населения не нарушено. Все ли в порядке с коровами, не сообщается.




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