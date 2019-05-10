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В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности


Полиция арестовала предполагаемого убийцу известного телевизионного режиссера и продюсера Барри Крейна, который более 30 лет назад был найден задушенным в своем доме в Лос-Анджелесе. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни. Мужчина был избит керамической статуэткой, а затем задушен телефонным шнуром.

Полиции удалось раскрыть преступление, благодаря анализу ДНК, а также отпечатку пальцев, оставленному на автомобиле, угнанному из гаража Крейна. В четверг по обвинению в убийстве был арестован житель штата Северная Каролина Эдвин Хайатт. На момент совершения преступления ему было 18 лет. Ожидается, что обвиняемого в скором времени перевезут в Лос-Анджелес.

Крейн выступал режиссером и продюсером многих известных сериалов в 1970-1980-х годах. На его счету участие в таких популярных телепроектах, как "Невероятный Халк", "Даллас" и "Миссия невыполнима".

 

 




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