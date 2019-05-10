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Правящая партия ЮАР набирает на выборах 57% после обработки более 90% голосов


Правящий "Африканский национальный конгресс" (АНК) набирает на состоявшихся 8 мая парламентских выборах в ЮАР 57,08% голосов после обработки 90% поданных бюллетеней. В пятницу утром Независимая избирательная комиссия (НИК) объявила, что располагает данными с более 80% участков для голосования.

Абсолютное большинство в парламенте позволит АНК утвердить на посту президента ЮАР своего лидера Сирила Рамапосу. Ближайший конкурент АНК, либеральный "Демократический альянс" (ДА) пока набирает 21,55%, а леворадикальные "Борцы за экономическую свободу" (БЭС) Джулиуса Малемы, как и прогнозировали эксперты, идут на третьей позиции с 10,14%, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Одновременно с подведением итогов выборов в парламент проходит подсчет и бюллетеней на выборах в законодательные собрания девяти провинций ЮАР.

Явка на выборах по последним данным составила 68,5%, что существенно ниже по сравнению с предыдущими общенациональными выборами, когда на на участки для голосования пришли 73,5% зарегистрированных избирателей.


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