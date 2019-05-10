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Правительство предоставило таможенную льготу компании, импортирующей товары для производства систем капельного орошения


Правительство Армении предоставило таможенную льготу ЗАО “Ньюпласт”, импортирующему товары для производства систем капельного орошения.

Как передает «Арменпресс», этот вопрос на заседании правительства 10 мая представил министр экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян.

“Организация импортирует товары для производства систем капельного орошения. Производство осуществляется в Ереване. Организация существует с 2016 года. Уже осуществлены инвестиции капитального характера в размере 3 млрд драмов, в рамках программы для приобретения оборудования и сырья планируется осуществить инвестиции еще на 245 млн драмов. Общий объем продукции, предусмотренной программой, составит 2 млрд драмов, которые будут полностью реализованы на территории Армении”, - сказал министр.

В настоящее время в организации имеется 58 рабочих мест, по программе предусмотрено обеспечить работой еще 25 людей со средней зарплатой 200,000 драмов.




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