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Правительство предоставило таможенную льготу компании, осуществляющей строительство теплиц


Правительство Армении предоставило таможенную льготу компании с ограниченной ответственностью “Грин фуд”, осуществляющей импорт для строительства теплиц. Как передает «Арменпресс», представил вопрос на заседании правительства 10 мая министр экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян.

“Компания “Грин фуд” действует в Ширакской области, импортирует для строительства теплиц. Она действует с 2017 года. В рамках программы планируется осуществить капитальные инвестиции в размере 2,876,000,000 драмов РА. Общий объем продукции, предусмотренной программой, составит 1,870,000,000 драмов в год, из которых товары на 120 млн драмов будут реализованы на территории Армении, на 1,5 млрд драмов - на территории других стран-членов ЕАЭС, на 250 млн драмов -на территории третьих стран”, - сказал Хачатрян.

Министр отметил, что в настоящее время в компании 56 сотрудников, по программе планируется создать еще 94 рабочих места со средней зарплатой 110,000 драмов.




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