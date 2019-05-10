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США разработало ракету R9X, способную поражать цель без взрыва


Правительство США разработало высокоточную ракету R9X, способную поражать цель без взрыва. Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и нынешних представителей администрации США.

Оружие длиной около 1,5 метров весит более 45 килограммов. По данным газеты, ракета является модификацией Hellfire. Однако вместо боеголовки она поражает цель с помощью лезвий, которые вылетают за несколько секунд до столкновения, и собственным весом,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что ракета используется крайне редко, в частности, для ударов по террористам. По словам представителей администрации, технология позволяет уменьшить ущерб и количество жертв среди мирного населения.

 




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