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СМИ: в Японии отчеканят золотые монеты в честь нового императора Нарухито


Памятные монеты из чистого золота и более привычного медно-никелевого сплава отчеканят в Японии в честь восшествия на престол нового императора Нарухито. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Отчеканено будет 50 тыс. золотых монет достоинством в 10 тыс. иен (примерно $91). На изготовление каждой из них пойдет 20 г драгоценного металла. С одной стороны они будут украшены изображением феникса, который символизирует императорскую фамилию, а с другой - цветком хризантемы, гербом семьи японских монархов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Золотые дензнаки будут продаваться по цене 140555 иен (чуть меньше $1,3 тыс.). Но, как полагают, со временем ценность таких сувениров станет возрастать.

 

 




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