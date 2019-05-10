СМИ: в Японии отчеканят золотые монеты в честь нового императора Нарухито

Памятные монеты из чистого золота и более привычного медно-никелевого сплава отчеканят в Японии в честь восшествия на престол нового императора Нарухито. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Отчеканено будет 50 тыс. золотых монет достоинством в 10 тыс. иен (примерно $91). На изготовление каждой из них пойдет 20 г драгоценного металла. С одной стороны они будут украшены изображением феникса, который символизирует императорскую фамилию, а с другой - цветком хризантемы, гербом семьи японских монархов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Золотые дензнаки будут продаваться по цене 140555 иен (чуть меньше $1,3 тыс.). Но, как полагают, со временем ценность таких сувениров станет возрастать.