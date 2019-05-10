Сотрудничество между OeEB и Америабанком создает новые возможности для долгосрочного финансирования

Австрийский банк развития (OeEB) и Америабанк подписали кредитный договор на 30 млн долларов США. Как сообщили «Арменпресс» в Америабанке, кредит будет направлен на финансирование малых и средних предприятий и проектов в секторах возобновляемой энергетики и энергоэффективности Армении.

Долгосрочный кредит с гибкими условиями поспособствует развитию и дальнейшему расширению деятельности МСП в Армении, а также повышению их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. Финансирование секторов возобновляемой энергетики и энергоэффективности поспособствует развитию сектора чистой энергии и обеспечению эффективного использования энергии среди промышленных предприятий и населения.



«Мы высоко ценим отношения с нашим давним партнером OeEB, которые начались еще в 2013 году. Поддержка малого и среднего бизнеса является одним из приоритетов Америабанка. Данное сотрудничество поможет нам открыть новые двери для малого и среднего бизнеса, чтобы поддержать экономику Армении и создать новые рабочие места. Это соглашение также послужит прочной основой для диверсификации нашего кредитного портфеля по направлению ключевых секторов экономики страны и значительно увеличит наш вклад в защиту окружающей среды», - отметил председатель Директората-генеральный директор Америабанка Артак Анесян.





«Доступ к источникам энергии и к финансовым средствам является предпосылкой экономического роста. Вот почему основной целью OeEB является развитие сектора чистой энергии, энергоэффективности, а также поддержка малого и среднего бизнеса. Америабанк разделяет эти цели, что делает его идеальным партнером для нас. Мы рады расширению нашего успешного партнерства и будем продолжать совместную работу для обеспечения устойчивого развития», - отметила Сабина Габер, член исполнительного органа OeEB.







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Австрийский банк развития



Австрийский банк развития действует как государственный банк развития Австрии с марта 2008 года. Банк специализируется на предоставлении долгосрочного финансирования программам частного сектора в развивающихся странах с целью обеспечения стабильного развития. OeEB предоставляет также техническое содействие, которое может быть использовано для расширения результатов проектов развития. Для более подробной информации, перейдите по ссылке http://www.oe-eb.at.



ЗАО «Америабанк»

Америабанк – динамично развивающийся банк в Армении, один из крупнейших и наиболее стабильных финансовых институтов страны. Сегодня Америабанк – универсальный банк, предоставляющий полный пакет корпоративных, инвестиционных и розничных банковских услу, и по итогам 2018 года лидер банковского сектора Армении по всем основным показателям (активы, обязательства, кредитный портфель, чистая прибыль и капитал). Банк неоднократно удостаивался международных финансовых наград Euromoney, Global Finance, The Banker. Подробнее см. на сайте www.ameriabank.am.