Украина и Великобритания провели морские учения в Черном море

Украинский ракетный катер "Прилуки" и разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo H87 провели совместные учения типа PASSEX в Черном море. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

"В ходе совместной тренировки украинский ракетный катер и британский корабль выполнили задачи по тактическому маневрированию, учения по противовоздушной обороне, а также провели тренировки по связи в соответствии со стандартами НАТО", - говорится в сообщении в Facebook.

Кроме того, как отметили в пресс-службе, к тренировкам привлекался вертолет морской авиационной бригады. "В частности, морской многоцелевой вертолет М-14 выполнял задачи по освещению надводной обстановки в районе тренировок", - подчеркнули в ведомстве, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Британский разведывательный корабль HMS Echo H87 6 мая 2019 года прибыл в Одессу.