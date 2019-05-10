В генеральном консульстве Армении в Лос-Анджелесе состоялось музыкальное представление, посвященное Геноциду армян

В зале приемов генконсульства Армении в Лос-Анджелесе состоялся показ музыкального спектакля “Путешествие Ангелов” (A Journey of Angels).

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, он был создан американской творческой группой Калифорнии, автора музыки Кэти Чеплер, режиссера Кея Коля и писателя Брента Бирмана. В основе “Путешествия ангелов” лежит роман американского писателя армянского происхождения, кинодеятеля Кея Мурадяна “Голос моей матери” (My Mother'S Voice). Музыкальное представление было организовано под эгидой Генерального консульства РА.

В книге, представляющей историю одной семьи во время Геноцида армян, трагедию армянского народа, автор подчеркивает, что во имя будущего никогда не следует забывать массовые трагедии прошлого, такие, как Геноцид армян. Генеральный консул РА Армен Байбурдян, подчеркнув важную роль культуры, высоко оценил спектакль “Путешествие Ангелов”, назвав его чрезвычайно влиятельным в информировании американского общества о Геноциде армян.

“История 14-летней девочки больше, чем исторический эпизод. Основываясь на одной семье, представляя мечту одной девушки перед лицом безнаказанных жестокостей, она показывает жизнь одного армянского села. Для противостояния будущим диктаторам мы никогда не должны забывать, что произошло с Флорой и армянским народом в жестокие дни Геноцида армян”, - говорит автор книги Брент Бирман.

На мероприятии присутствовали авторы мюзикла, мэр Глендейла Ара Наджарян, члены Городского совета и Объединенного органа школ Глендейла (Glendale Unified School District), представители американских творческих кругов и армянской общины Калифорнии.