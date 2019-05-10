Время в Ереване: 11:07:36,   10 Май

Прокуратура Швеции объявит о решении по делу Ассанжа 13 мая


Прокуратура Швеции объявит о своем решении в связи с возможным возобновлением расследования в отношении основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа 13 мая. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте органа.

"Заместитель прокурора Ева-Мари Перссон проведет 13 мая 2019 года пресс-конференцию, на которой объявит о решении по делу в отношении Ассанжа", - отмечается в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ассанж в 2006 году основал портал WikiLeaks, на котором публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, он попросил в 2012 году убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где непрерывно находился на протяжении почти семи лет. В апреле Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, поданного США британским властям в 2018 году. Лондонский суд в среду приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

14:54, 03.05.2019
Просмотрели 1939 раз
Государство декриминализирует случаи реализации товаров, не выделенных акцизными марками

12:15, 05.05.2019
Просмотрели 1223 раз
Католикос  Всех Армян Гарегин  II на Крите участвует в  мероприятиях по случаю 350- летия  армянской церкви Св.Иоанна Предтечи в Ираклионе

13:24, 04.05.2019
Просмотрели 1130 раз
Армения никогда более не будет в отчаянии, и гражданин Республики Армения благодаря своей мысли, своему труду и таланту обеспечит процветание своей Родины: Никол Пашинян

15:40, 03.05.2019
Просмотрели 1122 раз
Армен Саркисян обсудил с руководством Матенадарана программы, направленные на интернационализацию института и повышение его регионального значения

19:31, 03.05.2019
Просмотрели 1114 раз
Премьер-министр Армении и госминистр ОАЭ обсудили перспективы развития двусторонних экономических связей



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации