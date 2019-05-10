Азербайджан заверил УЕФА, что у Мхитаряна не будет проблем с визитом в Баку

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана заверила УЕФА, что у полузащитника лондонского “Арсенал” и сборной Армении Генриха Мхитаряна не будет проблем с визитом в Баку. В Баку 29 мая состоится финальный матч Лиги Европы между “Арсеналом” и “Челси”.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

“Переписка с футбольными ассоциациями, клубами и посольствами для участия в матчах под эгидой УЕФА является стандартным процессом для организации. По этому вопросу УЕФА и “Арсенал” запросили подтверждение, а Ассоциация футбольных федераций Азербайджана подтвердила, что у этого футболиста не будет проблем с посещением страны, а также будут предприняты все меры безопасности”,- говорится в ответе, предоставленном агентству УЕФА.

Генрих Мхитарян во время выступления в дортмундской “Боруссии” в 2015 году, исходя из соображений безопасности, пропустил выездную встречу с азербайджанским клубом “Кабала”. В этом сезоне Мхитарян пропустил также и выездной матч группового этапа Лиги Европы против азербайджанского клуба “Карабах”.

Лондонский “Арсенал” 9 мая в полуфинальном матче Лиги Европы на выезде одержал победу над испанской “Валенсией”" со счетом 2: 4 и завоевал путевку в финал. В первой игре “Арсенал” одержал победу со счетом 3-1. В другом полуфинальном матче лондонский “Челси” в результате серии пенальти победил немецкий “Айнтрахт” и в финальном матче померится силами с ”Арсеналом”. Финальный матч Лиги Европы УЕФА состоится 29 мая в Баку.