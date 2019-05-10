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Госдолг Японии превысил $10 трлн


Государственный долг Японии по состоянию на конец 2018 финансового года (31 марта 2019 года) составил почти 1103,4 трлн иен (более $10 трлн). Об этом говорится в распространенном в пятницу официальном сообщении министерства финансов страны.

Сумма японского государственного долга, отмечает в связи с этим телеканал NHK, достигла наивысших размеров за всю историю страны. Она возросла почти на $141 млрд с последнего дня предыдущего финансового года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Госдолг более чем вдвое превышает размеры валового внутреннего продукта страны. Это наихудший показатель среди членов "Группы семи", в которую также входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США и Франция.

Главная причина нарастания японского госдолга - увеличение бюджетных ассигнований на социальные нужды в связи с неуклонным старением населения. В настоящее время на лиц старше 65 лет приходится уже более 28% населения Японии.

 

 




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