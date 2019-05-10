Страны G7 проведут в июне учения по отражению кибератак

Совместные учения по отражению угроз в киберпространстве, а также совершенствованию механизмов информационной защиты проведут страны G7 в июне. Об этом заявил в пятницу министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, выступая на открытии конференции по информационной безопасности в финансовой сфере.

"Будучи председателем G7 в этом году, мы решили провести в странах объединения трансграничные учения с моделированием киберкризиса в следующем месяце, - сказал он. - Я уверен, мы сможем многое вынести из этих [учений] и вместе улучшить нашу устойчивость [к подобным угрозам], а также механизмы совместной работы",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Министр заявил, что по-настоящему эффективно бороться с угрозами в информационном пространстве можно только на глобальном уровне, поэтому "принципы, которые вырабатываются внутри G7, должны быть приняты более широким кругом стран". "G20, как первый шаг, и далее [остальные страны], как второй шаг", - пояснил он, отметив, что преступники будут искать лазейки в системах наименее защищенных стран.