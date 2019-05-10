В Первопрестольном Святом Эчмиадзине состоится помазание и освящение епископов

В Первопрестольном Святом Эчмиадзине 12 мая состоится помазание и рукоположение епископов. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Первопрестольного Святого Эчмиадзина, Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II удостоит степени епископства предстоятеля Армянской епархии Германии архиепископа Овнана Тертеряна, архимандрита Серовбе Исаханяна, предстоятеля Восточной армянской епархии США, архимандрита Вазгена Мирзаханяна, архимандрита Даниела Фемтигяна и Патриаршего делегата Центральной Европы и Швеции, архимандрита Тирана Петросяна.

11 мая в 17:30 в Первопрестольном Святом Эчмиадзине перед открытым алтарем св. Трдата состоится церемония помазания и испытания православной веры.

12 мая, в 10:00, в Святом Престоле Святого Патриаршей церки перед открытым алтарем св. Трдата во время Божественной литургии произойдет помазание и рукоположение.