Министерство охраны природы предлагает ужесточить наказания за незаконные лесные вырубки

Экология РА предлагает внесением изменений в несколько кодексов ужесточить наказания, установленные за незаконные вырубки. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства 10 мая заявил министр охраны природы Армении Эрик Григорян, представляя пакет проектов законов О внесении изменений в Уголовный кодекс Армении, О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и О внесении изменения в Закон “О тарифах на возмещение ущерба, причиненного животному и растительному миру вследствие экологических правонарушений”.

“Этот пакет направлен в основном на сокращение случаев незаконных вырубок и ужесточение наказаний в результате правонарушений. В рамках данного пакета была предпринята попытка полностью убрать все возможные риски, и в случае незаконных вырубок повысить ответственность до той степени, которая была бы созвучао политике Министерства охраны природы, направленной на их предотвращение”, - сказал Григорян.

В случае принятия проектов ужесточается уголовная ответственность за незаконную вырубку деревьев, кустарников и растительного покрова. За повторное деяние в течение года после привлечения к административной ответственности за незаконную вырубку деревьев и кустарников предусматривается уголовная ответственность.