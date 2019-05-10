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Правительство утвердило соглашение между Арменией и Чили об отмене визового режима для лиц с дипломатическими и официальными паспортами


Правительство утвердило соглашение между Правительством Республики Армения и Правительством Республики Чили об отмене визового режима для лиц с дипломатическими и официальными паспортами. Как передает «Арменпресс», об этом 10 мая на заседании правительства заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

“Данное соглашение направлено на содействие, стимулирование политического диалога между Арменией и Чили и стимулирование пропорционального и естественного развития во всех сферах. Это соглашение не имеет положений, предусматривающих финансовые обязательства, не имеет также и положений, предусматривающих для Армении имущественные обязательства”, - сказал Мнацаканян.

В 2014 году  президент Республики Армения, Серж Саркисян совершил официальный визит в Республику Чили, в рамках которого был подписан Меморандум о взаимопонимании “О сотрудничестве между Министерством иностранных дел Республики Армения и Министерством иностранных дел Республики Чили”.  14 апреля 2015 года палата депутатов Конгресса Чили приняла резолюцию о признании и осуждении Геноцида армян. В мае 2016 года палата депутатов Конгресса Чили приняла резолюцию, осуждающую азербайджанскую агрессию против населения Нагорного Карабаха 1 - 2 апреля и призывающую прекратить ее.

Отношения между Арменией и Чили в настоящее время продолжают развиваться в духе дружбы и сотрудничества.

В результате утверждения “Соглашения между Правительством Республики Армения и Правительством Республики Чили об отмене визового режима для лиц с дипломатическими и официальными паспортами” в отношениях с Республикой Чили ожидается более тесное сотрудничество, активизация взаимных визитов на высоком уровне.




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