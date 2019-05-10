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СМИ: в КСИР заявили, что Иран не будет вести переговоры с США


Иран не собирается вести переговоры с США, несмотря на заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что он хотел бы провести консультации с иранскими властями. Об этом заявил заместитель по политическим вопросам Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Йадалла Джавани, сообщает в пятницу агентство Tasnim.

В четверг Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что хотел бы провести телефонные переговоры с иранскими властями. Днем ранее президент США говорил, что ожидает "в какой-то момент" встречи с лидерами Ирана для выработки соглашения, которое заменит Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщает Tasnim, Джавани заявил, что Иран "не будет вести переговоров с американцами". По его словам, Иран "считает Америку ненадежной" страной в плане ведения с ней переговоров и заключения каких-либо соглашений, отмечает агентство. По его данным, Джавани также выразил уверенность в том, что США в любом случае не "прибегнут к военным действиям" против Ирана.

 

 




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