В Американском университете Армении новый президент

Должность президента Американского университета Армении (AUA) с 1 июля займет Карин Маркидес. Она возьмет на себя обязанности нынешнего президента Армена Тер Кюрегяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в Американском университете Армении.

У Карин Маркидес богатый академический опыт. Она получила научную степень доктора в Стокгольмском университете в 1984 году, после этого она начала свою исследовательскую карьеру в Университете Бригхем Янг в штате Юта в качестве доктора наук, затем ассистента-исследователя и замдиректора. В мае 1990 г.она вернулась в Швецию в качестве профессора и декана кафедры химии и химической инженерии Уппсальского университета. В 2003 - 2004 годы в качестве приглашенного профессора была преподавателем кафедры химии Стэнфордского университета. Вернувшись из Стэнфорда, Маркидес стала замдиректора шведского инновационного агентства Винновы. В дальнейшем Маркидес была избрана президентом технологического университета Чалмерса, а в 2015 году - президентом университета. Она является председателем Научного совета по устойчивому развитию.

Карин Маркидес придает большое значение своеобразному геополитическому положению Армении. “Армения находится на перекрестке Востока и Запада, что может быть очень ценным, если лучшие кадры соседних стран будут рассматривать Армению как связующее звено между различными культурами и мозгами. Я думаю, что благодаря этой особенности Армения может привлечь внимание многих как из Европы, России и Китая, так и из какой-либо другой страны”, - отметила она.

Что касается своего видения АУА и роли университета для Армении, то Карин Маркидес хотела бы, чтобы АУА имела бы большую роль в преобразовании страны, объединяя представителей высшего образования, частного и общественного секторов и делая возможным добиться преобразующего влияния в новых сферах, имеющих большой потенциал и полных вызовов. В этих сферах АУА будет развивать навыки людей для совместной деятельности и стимулировать связь между городскими и сельскими районами страны, в то же время привлекая внимание и международного сообщества. Карин Маркидес планирует поделиться с АУА своим опытом в сфере инноваций и технологий.

Американский университет Армении был основан в 1991 году. Это частный, независимый университет, тесно сотрудничающий с Калифорнийским университетом. АУА в Армении и регионе осуществляет высококачественные образовательные программы магистратуры и бакалавриата, стимулируя гражданское вовлечение, содействуя становлению демократических ценностей и общественной службы.