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С 15 мая в Ереване будут первые + 30 градусов: Гагик Суренян


В долинах республики, в том числе в Ереване, с 15 мая будут первые в этом году  +30 градусов. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал начальник метеорологической службы МЧС Армении Гагик Суренян.

МЧС РА сообщает, что 10 мая в большинстве регионов, 11-13 мая в отдельных районах, после полудня ожидается кратковременный дождь с грозой, в отдельных местах возможен град. 14 - 15 мая ожидается погода без осадков. Ветер - южный 3-8 м / с, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с. С 11 по15 мая температура воздуха постепенно повысится на 4 - 5 градусов.

После полудня с 10 по 12 мая в отдельных местах города ожидается кратковременный дождь с грозой, с 13 по 15 ожидается погода без осадков.




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