Мы заинтересованы в раскрытии образовательной системы Армении: президент Саркисян принял делегацию компании “Дасо Системс”

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял прибывшего по его приглашению в Армению первого вице-президента французской компании «Dassault systemes» Кристиана Нардена и генерального директора академических программ Ксавье Фарже.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе предыдущих встреч с руководством “Дасо Системс” были обсуждены возможности сотрудничества и его возможные направления. “Мы должны выявить, что мы можем сделать вместе”, - сказал президент Армении. “Прежде всего, выявить образовательный сектор страны, поскольку для работы в сфере высоких технологий у нас должна быть правильная образовательная система. Мы унаследовали от Советского Союза достаточно хорошую образовательную систему, в частности, в сфере естественных наук”.

По словам президента, Армения маленькое государство, но мировая нация - армяне повсюду, и это также является важным преимуществом.

Поблагодарив президента Армении за приглашение, первый вице-президент компании “Дасо Системс” Кристиан Нарден сказал: “Большая честь быть здесь. В ходе визита мы хотим понять, в каких сферах мы можем работать. Люди - ключ к будущему, все начинается с людей, поэтому мы так заинтересованы в раскрытии образовательной системы Армении и в том, как мы можем внести свой вклад в дело образования нового поколения, что, в конце концов, является большим вкладом, направленным на лучшее будущее. Технологии в будущем могут быть отличным инструментом, если они будут использованы правильно”.

Президент Саркисян выразил уверенность, что время, проведенное в Армении, позволит представителям компании раскрыть возможности нашей страны, его образовательный и научный потенциал. “Все это даст Вам общее представление и возможность спланировать, что мы можем сделать”, - подчеркнул президент республики.

Компания “Dassault Group”действует в составе известной французской компании. Он предоставляет программное обеспечение военно–промышленной сфере, в частности, для авиационно-космической, оборонной, энергетической систем. Группа также работает в сфере логистических систем, электрических гибридных транспортных средств, недвижимости и других областях.

Эта крупнейшая международная компания ведет свою деятельность в 140 странах мира.