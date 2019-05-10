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В Грузию c официальным визитом прибыл министр внутренних дел Франции


Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер прибыл в Грузию с официальным визитом. Французского коллегу принял вице-премьер Грузии, министр внутренних дел Георгий Гахария.

Официальный визит министра внутренних дел Франции в Грузию преследует целью последующее углубление сотрудничества между Грузией и Францией в полицейской и правоохранительной сфере.
Примечательно, что это первый случай, когда министр внутренних дел Франции приехал в Грузию с официальным визитом такого высокого уровня,сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.

В рамках официального визита министр внутренних дел Франции встретится с премьер-министром Мамукой Бахтадзе, президентом Грузии Саломе Зурабишвили, министром юстиции Теей Цулукиани.

 

 




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