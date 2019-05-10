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Премьер-министр предложил разработать дополнительные механизмы наказания дорожных строителей, намеренно не выполняющих договорные обязательства


Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил ввести дополнительные механизмы наказания, вплоть до уголовной ответственности за умышленное невыполнение договорных обязательств в отношении государства. Как передает «Арменпресс», об этом 10 мая на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“С 15 мая, как мы и обещали, надеюсь, начнутся широкомасштабные дорожно-строительные работы, и изменение структуры правительства никоим образом не должно повлиять на эту работу. Мы должны договориться, что та история, связанная с Воскепар - Ноемберяном, в этом году у нас не повториться. Мне даже кажется, что мы должны подумать о законодательных изменениях для тех,  кто преднамеренно не выполняет свои договорные обязательства, нужно подумать, какие дополнительные механизмы защиты своих интересов государство должно иметь здесь, вплоть до привлечения к уголовной ответственности”, - сказал Пашинян.

На участке дороги Воскепар - Ноемберян было проведено некачественное строительство, о чем премьер-министр Никол Пашинян коснулся  на одном из предыдущих заседаний правительства.




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