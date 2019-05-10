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На президента Филиппин во время выступления заполз огромный таракан


Огромный таракан залез на плечо президента Филиппин Родриго Дутерте во время его выступления перед сенатом (верхняя палата парламента страны).

На опубликованных изданием Rappler кадрах видно, что президент не обратил внимания на насекомое на своем теле. Через несколько секунд к нему подбежала помощница и попыталась стряхнуть таракана стопкой бумаг. Затем Дутерте сам убрал его рукой со своей одежды,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Глава государства пошутил, что таракана подложили представители оппозиционной Либеральной партии.

 




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