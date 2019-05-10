Никол Пашинян поручил компетентным органам заняться решением проблем, возникших после смены единицы измерения сжатого природного газа

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил Комитету по государственным доходам, Инспекционному органу рынка и Государственной комиссии по защите экономической конкуренции заняться проблемами, связанными с заменой единицы измерения сжатого природного газа на газозаправочных станциях. Как передает «Арменпресс», на заседании правительства 10 мая премьер-министр отметил три приоритета, которые необходимо выяснить.

“Мы на 100% должны быть уверены, что решение правильно. Поскольку на этом рынке бывшие олигархи, члены известных кланов, мы должны быть уверены, что они не потеряли своe обоняние, a если потеряли, то нужно его быстро восстановить. И третье - убедиться, что антиконкурентных договоренностей нет”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что предложенное ими изменение в Налоговом кодексе РА направлено на защиту интересов потребителей.

“При обсуждении законодательной инициативы мы несколько раз констатировали, что делаем это для защиты интересов потребителей, и мы получили заверения в различных формулировках, что это не может повлиять на цену продажи газа”, - отметил премьер-министр.