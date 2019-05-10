Время в Ереване: 11:07:36,   10 Май

Никол Пашинян поручил компетентным органам заняться решением проблем, возникших после смены единицы измерения сжатого природного газа


Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил Комитету по государственным доходам, Инспекционному органу рынка и Государственной комиссии по защите экономической конкуренции заняться проблемами, связанными с заменой единицы измерения сжатого природного газа на газозаправочных станциях. Как передает «Арменпресс», на заседании правительства 10 мая премьер-министр отметил три приоритета, которые необходимо выяснить.

“Мы на 100% должны быть уверены, что решение правильно. Поскольку на этом рынке бывшие олигархи, члены известных кланов, мы должны быть уверены, что они не потеряли своe обоняние, a если потеряли, то нужно его быстро восстановить. И третье - убедиться, что антиконкурентных договоренностей нет”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что предложенное ими изменение в Налоговом кодексе РА направлено на защиту интересов потребителей.

“При обсуждении законодательной инициативы мы несколько раз констатировали, что делаем это для защиты интересов потребителей, и мы получили заверения в различных  формулировках, что это не может повлиять на цену продажи газа”, - отметил премьер-министр.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

14:54, 03.05.2019
Просмотрели 1939 раз
Государство декриминализирует случаи реализации товаров, не выделенных акцизными марками

12:15, 05.05.2019
Просмотрели 1223 раз
Католикос  Всех Армян Гарегин  II на Крите участвует в  мероприятиях по случаю 350- летия  армянской церкви Св.Иоанна Предтечи в Ираклионе

13:24, 04.05.2019
Просмотрели 1130 раз
Армения никогда более не будет в отчаянии, и гражданин Республики Армения благодаря своей мысли, своему труду и таланту обеспечит процветание своей Родины: Никол Пашинян

15:40, 03.05.2019
Просмотрели 1122 раз
Армен Саркисян обсудил с руководством Матенадарана программы, направленные на интернационализацию института и повышение его регионального значения

19:31, 03.05.2019
Просмотрели 1114 раз
Премьер-министр Армении и госминистр ОАЭ обсудили перспективы развития двусторонних экономических связей



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации