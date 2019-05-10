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СНБ сообщает об аресте высокопоставленного чиновника ГСБПП


Служба национальной безопасности Республики Армения в результате предпринятых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на борьбу с преступлениями экономического и коррупционного характера, раскрыла очередной случай получения должностным лицом взятки в крупных размерах.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе СНБ РА, согласно предварительным данным, полученным в результате реализации оперативных данных, начальник ветеринарной инспекции аппарата Государственной службы безопасности продуктов питания Министерства сельского хозяйства РА в корыстных целях, используя свое должностное положение, вопреки интересам службы, после выдачи сертификатов на экспорт нескольких тысяч голов овец, получил от представителя коммерческой организации в качестве взятки крупную сумму, часть которой - в апреле 2019 года, другую - 7 мая. Передача взяток осуществлялась под оперативным контролем сотрудников СНБ, в момент получения второй части суммы взяточник и получатель взяток были задержаны.

По факту очевидного преступления в следственном департаменте СНБ РА возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК РА. Лицо, получившее взятку, арестовано.

Ведется следствие.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА.




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