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Трамп назвал худшего главу ФБР


Худшим главой Федерального бюро расследований (ФБР) за всю его историю былДжеймс Коми. Такое мнение высказал в Twitter президент США Дональд Трамп.

Трамп назвал Коми «позором ФБР» и заявил, что бывший директор погубил бюро. Как отметил президент, его увольнение считали правильным «почти все республиканцы и демократы».

«ФБР вернет себе величие благодаря великим мужчинам и женщинам, которые там работают!» — заключил он.

Ранее Коми в интервью телеканалу CNN обвинил Трампа в препятствии правосудию и допустил, что Россия имеет способы давления на него,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Джеймс Коми занимал пост главы ФБР с 2013 года. В 2017 году был уволен Дональдом Трампом «за некомпетентность и неспособность к эффективному руководству».

 




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