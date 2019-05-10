Мэр Еревана в вопросе замены старых лифтов жилых домов ожидает помощи от жителей.

Как передает «Арменпресс», об этом 10 мая в беседе с журналистами сказал мэр Еревана Айк Марутян.

“Мы с первого дня пишем программу, чтобы полностью заменить лифты. Но в этом вопросе с нами должны быть и жители. Поскольку это имущество принадлежит жителям, и это проблема на миллионы долларов, городские власти не могут решить этот вопрос в одиночку, мы можем заменить лифты, а жители в течение многих лет выплатят эти деньги”, - сказал Марутян.

Мэр отметил, что программа должна быть готова в течение ближайших месяцев.